Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht

Jena (ots)

Am Montag, 25.01.2021, wurden durch einen Bürgerhinweis die abgebildeten und zerlegten Fahrradrahmen der Marke Bulls und VORTEX in der Fußgänger-Unterführung in Jena-Göschwitz aufgefunden und sichergestellt. Ob diese aus einer Straftat stammen wird nun geprüft. Diesbezüglich wurden Spuren von den Rädern genommen

Wer erkennt die Rahmen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

