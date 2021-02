Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Und schon wieder ein Reifen zerstochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Erneut haben Unbekannte in Kahla den Vorderreifen eines Pkw zerstochen. Wie der Zeuge am Sonntagmorgen feststellen musste, haben der oder die Täter den Reifen seines Fords mit einem unbekannten Werkzeug zerstört. Laut Angaben des Mitteilers geschah dies in der letzten Zeit öfters, nur hat es da immer die Fahrzeuge der Nachbarn ereilt. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

