LPI-J: Möglicher Fischklau

Zu einem möglichen Fischklau kam es am Wochenende in Beulbar. Unbekannte durchtrennten ein Vorhängeschloss am Fischkasten eines Teiches. Dieser liegt aber etwa vier Kilometer querfeldein im Wald und kann nur mit einem Traktor erreicht werden, was eine Aufklärung erschwerte. Ob es zu einem Diebstahl von Fischen gekommen ist, kann der Zeuge bei diesem Winterwetter nicht sagen.

