LPI-J: Unkonventioneller Fahrraddiebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Großhelmsdorf ereignete sich am Sonntagabend ein etwas anderer Fahrraddiebstahl. Ein 23-Jähriger inserierte sein Rad im Internet. Daraufhin nahm ein Kaufinteressent Kontakt zu dem jungen Mann auf und man verabredete sich, um einen möglichen Kauf abzuwickeln. Als die beiden Männer aufeinander trafen, zeigte der Käufer einen Rucksack mit Bargeld vor, welches angeblich für den Kauf angedacht war. Weiterhin gab der Interessent an, dass er Zollbeamter sei, um so seriöser zu wirken. Der 23-Jährige willigte in eine Probefahrt ein, wobei der Rucksack mit dem Geld als Pfand vor Ort belassen wurde. Als der Unbekannte nun auf dem Fahrrad saß, trat er unvermittelt die Flucht an und wurde unweit von einem hellen Pkw (Kombi) abgeholt, indem er das Downhillbike verstaute und sich anschließend zügig entfernte. In dem zurückgelassenen Rucksack befanden sich keine Hinweise auf den möglichen Täter. Auch das Geld in dem Rucksack war nicht echt, hierbei handelte es sich lediglich um selbstgedrucktes Spielgeld.

