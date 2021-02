Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Ende bei Kellereinbrüchen in Sicht

Jena (ots)

Insgesamt zehn aufgebrochene Keller wurden durch unbekannte Täter in der Binswangerstraße in Jena am Sonntagabend festgestellt. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Kellerbereich des Mehrfamilienhauses. Im weiteren Verlauf öffneten die unbekannten insgesamt zehn Kellerverschläge. Ob die Langfinger Beute erlangen konnten und was genau im Detail entwendet wurde, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Auch in der Liselotte-Hermann-Straße sind Unbekannte in einen Keller eingedrungen und haben einen 150 Euro teuren E-Scooter entwendet. Der oder die Täter schraubten das Schließblech des Abteils ab, um so Zutritt zu erlangen. Bei einem anderen Kellerverschlag traten die unbekannten Täter gegen die Tür und versuchten diese so gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, sodass die Diebe hieraus keine Beute ergaunern konnten.

