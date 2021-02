Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 01.02.2021

Weimar (ots)

Graffiti

In der Nacht zu Montag wurden durch eine Streifenbesatzung der Polizei Weimar an zwei Bushaltestellenhäuschen in der Carl-August-Allee frische Graffitis festgestellt. So wurden insgesamt sieben Schriftzüge in schwarzer und pinker Farbe an die Wände der Unterstände geschmiert. Hinweise zu den Tätern konnten die Beamten aber nicht erlangen.

Pkw beschädigt

In der Nacht von Samstag zu Sonntag beschädigten Unbekannte einen VW in Krautheim. Wie die 42-jährige Nutzerin des Wagens am Sonntagvormittag feststellen musste, wurden durch den oder die Täter ein Rücklicht und die Heckscheibe zerstört. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Unterkühlt

Im Mohrental im südlichen Weimarer Land wurde gestern am frühen Nachmittag ein Anwohner auf einen Mann in der Gemeinde aufmerksam. Da er auf ihn einen verwirrten Eindruck machte und zudem der Witterung entsprechend zu leicht bekleidet war, verständigte er die Polizei. Die eingesetzten Beamten mussten aber ebenfalls Unterstützung anfordern. Der Mann war nicht orientiert und scheinbar akut unterkühlt. Die hinzugezogenen Rettungskräfte verbrachten den 51-jährigen Kranichfelder in ein Krankenhaus. Seine Körpertemperatur lag nur noch bei 33 Grad Celsius. Wie lange der Mann schon unterwegs war, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Auflagenverstoß

In der vergangenen Nacht wurden zwei junge Männer in der Weimarer Altstadt einer Kontrolle unterzogen. Grund war die Überwachung der Einhaltung der aktuellen Eindämmungsverordnung. Beide gaben an, dass sie auf dem Weg zum Bahnhof seien, da sie zur Arbeit müssten. Dumm nur, da sie einige Zeit später von derselben Streifenbesatzung vor der Wohnung eines der beiden wieder angetroffen wurden. Die 18- und 19-jährigen Männer aus Weimar wurden nach Hause geschickt. Zur weiteren Bearbeitung wurde die zuständige Ordnungsbehörde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell