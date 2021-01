Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ampelmast in Oelknitz umgefahren

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Subaru die Umleitungsstrecke in Oelknitz in Richtung Jena. Auf gerader Strecke kam er allmählich auf die linke Straßenseite und prallte dann frontal gegen den Mast der neben der Fahrbahn installierten Fußgängerampel. Der Fahrer wurde leicht verletzt und der Pkw total beschädigt. Die Ampel musste demontiert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell