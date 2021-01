Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum von Freitag, 29.01.21, 06:00 Uhr bis Sonntag, 31.01.21, 08:00 Uhr

Apolda (ots)

Über den Wochenendzeitraum waren mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verzeichnen:

Am Freitagmittag ist in Apolda-Nord ist 34-jähriger Mann mit etwa 5,4 g Marihuana erwischt worden. Am Samstagmittag wurde eine 36-Jährige mit einem Cannabis- Tabak-Gemisch in einer Gartenanlage im östlichen Stadtteil festgestellt. Weiterhin machte sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Stadtzentrum ein 34-jähriger Mann strafbar, der eine Konsumeinheit Marihuana bei sich führte. Zudem verstieß er gegen die Ausgangsbeschränkung, da er ohne triftigen Grund unterwegs war. Alle Substanzen wurden beschlagnahmt, Ermittlungsverfahren jeweils eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss wurde am Samstag gegen 18:50 Uhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin in Apolda, Tyroffstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt.

Im Zeitraum von Donnerstag, 16:30 Uhr bis Sonntag, 14:20 Uhr haben unbekannte Täter eine Garage im Garagenkomplex Faulborn in Apolda aufgehebelt. Auch am daneben befindlichen Tor waren frische Hebelspuren erkennbar. Entwendet wurde jeweils nichts.

