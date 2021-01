Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Patrone im Leergutautomat

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bei der Reinigung eines Leergutautomaten in einem Supermarkt in Bürgel wurde durch Mitarbeiter eine Patrone aufgefunden. Im Laufe der vergangenen Woche haben unbekannte Täter die Patrone Kaliber 308 in den Flascheneingabeschacht gelegt und sich im Anschluss unerkannt entfernt. Die Munition wurde sichergestellt und die zuständige Behörde informiert.

