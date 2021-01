Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprayer gesichtet

Jena (ots)

Am Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er soeben zwei Personen im Bereich Lutherstraße festgestellt hat, welche Hauswände besprühen und sich in Richtung Stadtzentrum bewegen. Trotz sofortigem Einsatz von Polizeikräften konnten die beiden Schmierfinken nicht festgestellt werden. Jedoch wurden im benannten Bereich mehrere frische Graffitis in schwarzer und silberner Farbe entdeckt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell