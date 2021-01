Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fleppen und unter Stoff

Jena (ots)

Ein 32-Jähriger aus Sömmerda wurde am Donnerstagabend in der Oßmaritzer Straße in Jena einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis auf Amphetamin an. Der Fahrzeugschlüssel wurde eingezogen und der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

