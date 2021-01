Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug auf unerklärliche Weise geöffnet und durchwühlt

Jena (ots)

Auf unerklärliche Art und Weise gelang es einem Unbekannten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen VW zu öffnen. Das Fahrzeug war im Stadtgraben in Jena geparkt. Am Donnerstagmorgen bemerkt der 42-jährige Nutzer, dass sein Fahrzeug geöffnet und durchwühlt wurde. Augenscheinlich wurde aber nichts aus dem Pkw entwendet. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor.

