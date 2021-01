Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation vom 29.01.2021

Weimar (ots)

Wildunfall

Am frühen Morgen des 28.01. kam es gegen 06:00 Uhr kurz vor der Ortslage Hayn am Abzweig Eichelborn zu einem Wildunfall. Die 38-jährige Fahrerin eines Geländewagens befuhr die L1056 aus Richtung Eichelborn in Fahrtrichtung Hayn, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung kam es zur Kollision, bei der das Reh verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Verkehrsunfall

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Morgen des 28.01. gegen 08:30 Uhr in Nohra in der Österholzstraße. Ein 42-jähriger LKW Fahrer belud seinen Sattelauflieger an einer Laderampe. Als er seine Zugmaschine bestieg, bemerkte er Beschädigungen in deren Frontbereich. Vermutlich streifte ein anderer LKW während des Vorbeifahrens den stehenden LKW. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 15:30 Uhr ein 42-jähriger Citroenfahrer in der Friedensstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Cannabis an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme im Klinikum Weimar angeordnet. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Diebstahl

Zu einem Diebstahl kam es am frühen Abend des 28.01. gegen 19:30 Uhr in der Kaunasser Straße. Der 68-jährige Geschädigte hatte vor seiner Wohnungstür eine Kameraattrappe angebracht. Weil er Lärm im Treppenhaus vernahm, schaute er durch den Türspion und sah wie ein unbekannter Mann die Kamera an sich nahm und die Treppe herunterrannte. Die unechte Kamera hatte einen Wert von ca. 20,-Euro. Zeugenhinweise werden bitte an die Polizei Weimar oder jede andere Dienststelle gerichtet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gegen 22:00 Uhr fiel einer Streife in Umpferstedt ein BMW durch seine ungewöhnliche Fahrweise auf. Der 47-jährige Fahrer konnte gestoppt werden, nachdem er sich mehreren eindeutigen Anhaltesignalen widersetzt hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und Drogen konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und nach einem Drogenvortest eine Blutentnahme im Klinikum Weimar angeordnet. Es erfolgten Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel.

