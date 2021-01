Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Zwei 18 Zoll Kinderfahrräder der Marke Scott, 1 x hellblau und 1 x pink, wurden am Donnerstagmorgen von einem offenstehenden Grundstück in der Leipziger Straße in Oberroßla vom Innenhof entwendet. Beide Räder waren nicht gesichert und hatten einen Gesamtwert von 1520 EUR.

Ein 31-Jähriger befuhr mit einem Pkw VW Crafter am Donnerstagmorgen die Utenbacher Straße stadtauswärts. An der Kreuzung wollte er nach rechts in die Burkhardtstraße einbiegen. Um besser in die Moskauer Straße einsehen zu können, fuhr er über die Haltelinie in den Kreuzungsbereich ein. Eine 63-Jährige, welche mit ihrem Pkw Dacia Sandero die Moskauer Straße in der Absicht befuhr die Kreuzung geradeaus in die Burkhardtstraße zu befahren, kollidierte mit dem Pkw VW Crafter so, dass sich ihr Fahrzeug um die eigene Achse drehte und in der Burkhardtstraße zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde die Frau verletzt und musste ins Klinikum verbracht werden. Der Fahrer des VW Crafter blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Am Pkw VW Crafter wurde der Stoßfänger und Kotflügel vorn links beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Am Pkw Dacia wurden die Tür und der Kotflügel hinten rechts beschädigt. Hier wird der Schaden auf 4000 EUR geschätzt.

