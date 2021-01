Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Aufkleber beleidigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seinen Unmut tat ein Unbekannter am Mittwoch in Hermsdorf auf etwas ungewöhnliche Art und Weise kund. Der Täter klebte einen Aufkleber mit beleidigenden Worte an den Briefkasten einer 21-Jährigen. Aufgrund des Inhaltes und der Gesamtumstände ist aktuell auch davon auszugehen, dass gezielt die junge Frau mit dieser Aktion angesprochen werden sollte.

