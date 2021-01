Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Langfinger im Supermarkt

Jena (ots)

Zwei Männer gingen am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in der Camburger Straße in Jena auf Beutezug. Als sich die beiden Männer im Markt befanden, versuchten sie verschiedene Wertgegenstände, u.a. Geldbörsen und Mobiltelefone, aus den getragenen Oberbekleidungen zu entwenden. Beute konnten die beiden Täter nicht machen. Als Mitarbeiter dies mitbekamen, konnte ein 21-Jähriger aus Libyen gestellt werden. Der zweite unbekannte Täter konnte sich den Mitarbeitern des Supermarktes entziehen und war noch vor Eintreffen der Polizeibeamten geflüchtet. Eine Absuche im Nahbereich brachte leider keinen Erfolg.

