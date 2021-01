Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Handy auf Reisen

Jena (ots)

Am Mittwochmittag meldete sich eine junge Frau bei der Polizei Jena und gab an, dass ihr in der jüngeren Vergangenheit ein Mobiltelefon entwendet wurde. Der Diebstahl ereignete sich nur wenige Tage zuvor auf einem Supermarktgelände. Dies habe sie bereits bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Nun hat die 26-Jährige das Handy orten können. Als Standort zeigte es ein Einfamilienhaus in Berlin an. Nach Recherche durch die Polizei, war dies nicht ganz auszuschließen, da zumindest die Bewohner des Hauses Bezüge nach Thüringen haben. Im Zusammenwirken mit der Polizei in Berlin wurde, auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses durch die Staatsanwaltschaft, das Haus der Familie in der Hauptstadt durchsucht. Leider blieb der Erfolg aber aus, die Beamten aus Berlin sind dem Handy nicht auf die Spur gekommen, sodass es weiterhin verschwunden bleibt.

