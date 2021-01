Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rentnerin den Einkauf geklaut

Jena (ots)

Die Einkäufe einer 80-jährigen Rentnerin stahl am Mittwochvormittag ein Unbekannter in der Georg-Büchner-Straße in Jena. Als die Frau gegen 10:00 Uhr vom Einkauf zurückkehrte, stellte sie ihre beiden Einkaufstaschen mit ihrer Geldbörse in den Hausflur und ging schnell in den Keller. Als sie kurze Zeit später in ihre Wohnung gehen wollte, musste die Frau feststellen, dass ihr Einkauf entwendet wurde. Ein unbekannter Dieb hat sich den Einkauf einfach angeeignet. Die Waren hatten einen Wert von 15 Euro, in der Brieftasche befanden sich, neben dem Rentenausweis, noch 35 Euro Bargeld. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

