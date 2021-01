Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheinbar nichts gefunden

Jena (ots)

Langfinger verschafften sich Zutritt zu mehreren Kellerabteilen am Musäusring in Jena, wie ein Zeuge am Mittwochmorgen mitteilte. Gewaltsam öffneten der oder die Täter die Vorhängeschlösser von insgesamt vier Kellerboxen. Jedoch sind die Unbekannten scheinbar nicht fündig geworden. Nach erstem Anschein wurde nichts entwendet, ob aus den restlichen angegriffenen Kellerboxen etwas fehlt, muss nun ermittelt werden, da die Nutzer vor Ort nicht angetroffen werden konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell