Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 28.01.2021

Weimar (ots)

Wildunfall

Am Morgen des 27.01. kam es gegen 06:00 Uhr ca. einen Kilometer vor der Ortslage Klettbach zu einem Wildunfall. Der 44-jährige Fahrer eines VW stieß mit einem unerwartet die Fahrbahn wechselnden Reh zusammen. Da das Reh im Nachgang nicht aufgefunden werden konnte, wurde der zuständige Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 27.01. gegen 06:30 Uhr in Legefeld in der Kastanienallee. Der 54-jährige Fahrer eines LKW befuhr die Holzdorfer Allee aus Holzdorf kommend in Richtung Kastanienallee. Hier kam ihm ein Linienbus entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache kommt es zum Unfall mit dem Gegenverkehr, beidem die Frontscheibe des LKW zu Bruch ging. Durch umherfliegende Splitter wurde der LKW-Fahrer am Hals verletzt. Der Busfahrer verließ ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen die Unfallstelle, konnte aber später ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Betrug/ Untreue

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 14:45 Uhr ein Trickbetrug in Blankenhain polizeilich bekannt. Die 65-jährige Geschädigte wurde durch einen unbekannten Mann telefonisch aufgefordert, per Online Banking 2700,- Euro freizugeben, nachdem ihr erklärt wurde, dass ihr Computer gehackt wurde. Man wolle ihr behilflich sein, schädigende Dateien zu löschen. Hierbei gab die Frau gutgläubig Daten ihres Onlinekontos preis. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, keine vertraulichen Daten an fremde Personen weiterzugeben.

Unterschlagung/ Urkundenfälschung

Eine 22-jährige Frau wollte am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr ihr Paket im Paketshop in der Schwanseestraße abholen. Zuvor hatte sie eine Nachricht vom Paketzusteller erhalten. Im Geschäft wurde ihr mitgeteilt, dass das Paket bereits am 26.01. durch eine männliche Person abgeholt wurde. Der unbekannte Täter hatte eine Vollmacht vorgelegt, die angeblich durch die Geschädigte unterschrieben wurde. Da dies nicht der Fall war, erstattete die Frau Anzeige wegen Unterschlagung und Urkundenfälschung. Das Paket hatte einen Wert von ca. 350,- Euro.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Mittwochabend wurde ein 21-jähriger Fahrer eines PKW Audi A3 in Süßenborn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme im Klinikum Weimar durchgeführt. Der junge Mann erhielt eine Anzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mitte

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell