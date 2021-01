Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Geringer Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag in Apolda, Bachstraße, als die Fahrerin eines PKW Skoda in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte und dabei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW touchierte.

Ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand am gestrigen Abend an einem PKW Toyota bei einem Zusammenstoß mit einem Reh zwischen Sachsenhausen und Leutehthal.

Bei einer Verkehrskontrolle wurde kurz nach Mitternacht in Apolda, Buttstäder Straße der Fahrer eines PKW Citroen festgestellt, für dessen Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Vormittag in Darnstedt wurden 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde bei erlaubten 50 km/h mit 70 km/h gemessen.

