Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Hermsdorf wurden von einem Firmenfahrzeug die beiden Kennzeichentafel entwendet. Das Fahrzeug stand vor den Firmengebäude, als der Mitteiler das Fehlen am Dienstagmorgen bemerkte und gleich die Polizei darüber informierte. Aufgrund der örtlichen Nähe kann ein Zusammenhang zu dem Diebstahl eines Pkw in Schleifreisen nicht ausgeschlossen werden und wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

