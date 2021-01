Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Einbruch Pkw und mehrere Schlüssel weg

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bei einem Autohandel in Schleifreisen verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zum Objekt, indem sie gewaltsam das Eingangstor öffneten. Die Meldung ging am Dienstagmorgen bei der Polizei ein. Der oder die Täter entwendeten in der Folge aus einer Baracke insgesamt fünf Fahrzeugschlüssel. Mit einem dieser Originalschlüssel gelang es den Unbekannten einen Pkw der Marke VW zu entwenden. Dieser hatte einen Wert von geschätzt 15.000 Euro. Ebenfalls mittels Originalschlüssel wollten die Täter ein weiteres Fahrzeug stehlen, scheiterten hier aber an der Fahrtüchtigkeit des Pkw. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

