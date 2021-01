Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wäschedieb unterwegs

Jena (ots)

Zu einem Wäschediebstahl kam es in der Binswangerstraße in Jena, wie der Geschädigte am Dienstagvormittag der Polizei mitteilte. Unbekannte haben sich Zutritt zum Kellerbereich des Hauses verschafft. Hier entfernten der oder die Täter auf noch nicht bekannte Art und Weise das Vorhängeschloss der Kellertür und trugen zwei Wäschekoffer aus dem Abteil. Kurioserweise konnte ein Koffer an einem nahegelegenen Spielplatz geleert, aber unbeschädigt wieder aufgefunden werden. Von diversen Kleidungsstücken, die sich in dem Koffer befanden, fehlt aber weiterhin jede Spur. Das Beutegut hatte einen Wert von geschätzt 50 Euro.

