Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Politische Meinungsbildung auf Baustelle verursacht hohen Sachschaden

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei Jena gemeldet, dass sich Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Baustelle im Steinweg zu schaffen gemacht haben. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass insgesamt drei Fensterscheiben beschädigt waren. Diese versuchten der oder die Täter mittels Pflastersteinen einzuwerfen, allerdings wurde die Scheibe nicht vollständig zerstört. Im Weiteren haben die Unbekannten drei Graffitis an die Hausfassade angebracht. Teilweise mit einer Breite von 11 Metern wurden die Schriftzeichen "Fight Capitalism", Anarchiezeichen in orangener Farbe und "Fight Gentrification" gut leserlich mit Sprühfarbe aufgebracht. Durch einen Zeugen konnten die Tatzeit noch näher eingegrenzt werden. Gegen 02:40 Uhr konnte dieser laute Geräusche und das Schütteln von Sprayflaschen wahrnehmen. Weiterhin hörte er Stimmen, welche der Zeuge einer weiblichen und einer männlichen Person zuordnen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 zu melden.

