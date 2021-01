Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 27.01.2021

Weimar (ots)

Unfallgeschehen

Im Zusammenhang mit den am Dienstag herrschenden Witterungs bedingungen, dem starken Schneefall und der daraus resultierenden Fahrbahnglätte ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei-Inspektion Weimar insgesamt 10 Verkehrsunfälle. Es entstanden glücklicherweise nur Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall

Am 26.01.2021 gegen 19:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer in Kranichfeld die Ilmenauer Straße in Richtung Stadtilm. Im Bereich der Brücke über die Ilm erlitt er einen starken, krampfartigen Hustenanfall, verriss hierbei das Lenkrad und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit dem dem Brückengeländer und einem Betonpfeiler. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber zur Abklärung des Hustenanfalls sicherheitshalber in die Zentralklinik Bad Berka verbracht. Der Pkw wurde durch die Kollision stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An der Brücke und dem Pfeiler entstand Sachschaden.

Brand

Am 27.01.2021 gegen 00:10 Uhr erhielt die Polizei die Information,dass in Niederzimmern, Weimarische Straße ein Pkw-Anhänger brennt. Dieser war mit Verpackungen von Maler- und Fliesenarbeiten beladen.Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Niederzimmern und Ottstedt gelöscht. Am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden.Zur Brandursache gibt es bislang noch keine Erkenntnisse.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell