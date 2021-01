Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Ein LKW, welcher die Sulzaer Straße stadteinwärts befuhr, kam am Dienstagmorgen aufgrund Eisglätte ins Rutschen. Der 65-jährige Fahrer versuchte mit Gegenlenken einen Unfall zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht, sodass der LKW in eine Einfahrt rutschte und gegen einen Zaun prallte. Am LKW wurde der Stoßfänger sowie die Beleuchtung vorn rechts beschädigt. Der Schaden wird auf 2000 EUR geschätzt. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.

Ein Reh kollidierte mit einem Pkw VW Passat, welcher am Dienstagnachmittag aus Richtung Bad Sulza kommend in Richtung Auerstedt unterwegs war. Das Tier verendete durch den Aufprall. Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt.

