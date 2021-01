Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wegen Corona-Maßnahmen beleidigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 33-Jähriger fiel am Montagvormittag unangenehm in einem Einkaufsmarkt in Eisenberg auf. Der junge Mann betrat gegen 09:00 Uhr den Markt und wollte seinen mitgeführten Rucksack an der Rezeption hinterlegen. Die Mitarbeiterin teilte dem Mann daraufhin mit, dass dies aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich ist und er zudem noch einen Einkaufswagen mit sich führen muss. Daraufhin wurde der 31-Jährige verbal ausfällig und beleidigte die Mitarbeiterin, bevor er anschließend den Markt verließ. Durch die Personenbeschreibung konnte der polizeibekannte Mann jedoch ausfindig gemacht werden.

