Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fragwürdige "künstlerische Freiheit"

Jena (ots)

"Künstler" waren über das Wochenende wieder in Jena unterwegs. Im Bereich des Lommerwegs und des Ziegelmühlenwegs brachten Unbekannte insgesamt 14 Graffitis an Hausfassaden an. In roter, grüner und türkiser Schrift verewigten sich der oder die Täter und hinterließen Schriftzüge wie: "Freibier für alle" und "KHS".

