Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch verursacht hohen Sachschaden

Jena (ots)

Gegen 10:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass Unbekannte versucht haben in ein Firmenkomplex in der Kastanienstraße in Jena einzudringen. Gleich mehrere Türen nahmen sich die Unbekannten vor und versuchten diese gewaltsam zu öffnen. Doch auch hier scheiterten der oder die Täter, hinterließen allerdings sehr hohen Sachschaden. Nach ersten Einschätzungen nach liegt der Wert hier zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

