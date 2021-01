Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zutritt verweigert

Jena (ots)

Einen versuchten Firmeneinbruch meldete ein Zeuge am Montagmorgen der Polizei in Jena. In der Platanenstraße versuchten der oder die Täter in ein Firmenobjekt einzudringen. An insgesamt drei Türen probierten die Unbekannten Zutritt zum Gebäude zu erlangen. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchten sie gewaltsam die Türen aufzuhebeln, aber diese hielten stand, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge davon ziehen mussten. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell