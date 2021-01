Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 26.01.2021

Weimar (ots)

Wildunfall

Am Morgen des 25.01. kam es gegen 06:30 Uhr zwischen Taubach und Weimar zu einem Wildunfall. Der 64-jährige Fahrer eines PKW Toyota befuhr die Ilmstraße aus Taubach kommend. Ca. 500 m nach dem Ortsausgang Taubach stand plötzlich ein Wildschein auf der Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Das Tier flüchtete augenscheinlich unversehrt. Zur Sicherheit wurde der Jagdpächter verständigt, um eine Nachsuche durchzuführen. Der Fahrer des Toyota blieb glücklicherweise unverletzt.

Sachbeschädigung

Gegen 09:30 Uhr wurde am Montagmorgen eine Sachbeschädigung in der Asbachstraße polizeilich bekannt. Unbekannte Täter überstiegen in der Tatzeit zwischen 24.01. 21:00 Uhr und dem 25.01. 09:30 Uhr den Grundstückszaun des Mehrfamilienhauses . Mit einem vor Ort vorgefundenen Blumenkübel wurde die Scheibe der Hauseingangstür eingeworfen. Sie hielt stand wurde aber stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Die 50-jährige Geschädigte erstatte Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Brandfall

Gegen 13:00 Uhr wurde am Montagmittag ein Brand in Blankenhain in der Rudolf-Breitscheid-Straße in der dortigen Wäscherei bemerkt. Vermutlich entzündete sich ein Wäschecontainer im Keller des Gebäudes. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein 41-jähriger Mitarbeiter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Es wird von einem Sachschaden von ca.40.000,- Euro ausgegangen. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden.

Verkehrsunfall

Zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 15:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Nordstraße zum Rödchenweg. Die 54-jährige Fahrerin eines Peugeot befuhr die Nordstraße aus Richtung Buttelstedter Straße kommend. Der 44-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr den Rödchenweg und bog in die Nordstraße ein. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge derart beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von ca. 15.000,- Euro. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.

Körperverletzung

Am Montagabend kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Körperverletzung in der Prager Straße gegenüber dem Humboldtgymnasium. Der 18-jährige geschädigte junge Mann lief mit seiner Freundin an einer Gruppe von sechs Jugendlichen vorbei. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ohne Grund und vorherige Ankündigung löste sich der Täter aus der Gruppe und schlug dem Geschädigten mit der Faust gegen den Oberarm und lief in die Gruppe zurück. Der 18-jährige Geschädigte erstatte Anzeige wegen Körperverletzung. Zeugen zu diesem Sachverhalt melden sich bitte bei der Polizei Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820.

