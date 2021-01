Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag bis Montag wurden an einem PKW VW Golf, welcher im Ernst-Thälmann-Ring auf Höhe des Hausgrundstück Nr. 72 stand durch unbekannte Täter alle vier Reifen mutwillig zerstochen. Der Schaden wird auf 600 EUR geschätzt.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen auf der Leipziger Straße. Ein Pkw Mercedes und ein VW Caddy standen in der Reihenfolge in der Linksabbiegespur in der Absicht die Buttstädter Straße zu befahren. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr die 36-jährige Fahrerin des VW Caddy mit ihrem Pkw ins Heck des PKW Mercedes, da dieser noch stand. Am PKW Mercedes entstand Sachschaden an der Heckklappe sowie am Stoßfänger. Der Schaden wird auf 1500 EUR geschätzt. Am Pkw VW Caddy wurde der Schaden auf 100 EUR geschätzt. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Zwei junge Frauen, 17 und 18 Jahre, hielten sich am Montagabend in der Gartenlaube in der verlängerten Hermstedter Straße/Tannengrund auf Höhe des Hundesportplatzes auf. Die 18-Jährige entsorgte die noch heiße Asche aus dem Ofen des Hauses auf einen angrenzenden Komposthaufen neben einem Holzschuppen. Die Asche entzündete sich schleichend, sodass sich der Brand erst in den frühen Morgenstunden entfachte und auf den 5,00 x 2,00 m großen Holzschuppen überging. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Apolda kamen zum Einsatz und löschten den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird auf 1000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell