Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW als Leinwand

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen LKW als Leinwand nutzten unbekannte Täter am Sonntag in Zöllnitz. Auf der Plane des Anhängers brachten der oder die Täter ein etwa sechs Meter langes Graffito mit roter Sprühfarbe auf. Der Fahrzeugführer, welcher seinen LKW auf dem Parkplatz gegenüber einem Hotel abstellte, bemerkte am späten Sonntagabend die Schmiererei und informierte die Polizei. Was die "Künstler" zum Ausdruck bringen wollten blieb bis dato unklar, da es sich um unleserliche Zeichen handelte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell