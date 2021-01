Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu viel Promille fürs Steuer

Jena (ots)

Eine Verkehrskontrolle führten in den frühen Montagmorgenstunden die Polizeibeamten mit einem 41-Jährigen in Jena durch. Gegen 03:00 Uhr war der Mann mit seinem Audi auf der Camburger Straße unterwegs, als er gestoppt wurde. Stattliche 1,44 Promille bot der Fahrzeugführer bei einem Atemalkoholtest an, sodass er sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist ihm nun auch gewiss.

