Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Putz abgeschlagen

Jena (ots)

Um das Vorhängeschloss des Kellers zu öffnen schlugen unbekannte Täter den Putz von der Wand. Am Sonntag meldete ein Bewohner der Lindenstraße in Jena, dass versucht wurde in seinen Keller einzudringen. Trotz des gewaltsamen Versuches die Tür zu öffnen, hielt diese stand und verwehrte den Dieben den Zutritt. Jedoch hinterließen die Langfinger einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

