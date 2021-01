Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Grablaterne geplündert

Jena (ots)

Einen sehr ungewöhnlichen Diebstahl meldete am Sonntag eine 70-Jährige aus Jena. Ein Unbekannter entwendete von Samstag auf Sonntag die Batterien aus Grableuchten. Als die Beamten am Friedhof in der alten Dorfstraße ankamen, mussten sie feststellen, dass von sieben weiteren Lichtern die Batterien entnommen worden sind. Sachschaden an den Laternen entstand jedoch nicht.

