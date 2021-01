Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Ein LKW Daimler Sprinter und ein Pkw Hyundai standen in der Reihenfolge am Sonntagmittag vor der Lichtzeichenanlage in der Buttstädter Straße in der Linksabbiegespur. Als die Ampel auf Grün schaltete rollte der LKW Sprinter rückwärts und stieß mit seiner Anhängekupplung gegen den hinter ihm stehenden Hyundai. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden

