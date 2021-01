Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation ID Jena

Jena (ots)

Einbrüche

Unbekannte verschaffte sich im in der Zeit vom 21.01.20. ca. 13:00 Uhr bis 22.01.21, ca. 13:00 Uhr auf unbekannte Art und WeiseZutritt zum Kellerbereich in der Lützener Straße 2. Im Keller brach man 2Kellerabteile auf und entwendete aus dem Keller ein Fahrrad MTB, Cube(voll gefedert) im Wert von ca. 3000 Euro.

Am Samstagmorgen stellten Bewohner der Closewitzer Straße 3 fest, dass unbekannte Täter in den Keller eingebrochen sind. Hier wurden aus einem Keller diverse volle und leere Getränkeflaschen entwendet.

Zwei Täter verschafften sich am Samstag, 23.01.2021, gegen 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Grundstück Am Steiger 99 des Hundesportverein VDH Gustav Reißenweber. Eine Zeugin bemerkte Geräusche und verständigte die Polizei. Am Gebäude wurde durch die Männer ein Fenster eingeschlagen um einzudringen. Im Gebäude wurden ca. 60,- Euro Bargeld und alkoholische Getränke entwendet. Eine Suche nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Polizei Jena sucht Zeugen, welche in den genannten Bereichen verdächtige Personen gesehen haben oder andere Wahrnehmungen gemacht haben, welche zur Tataufklärung beitragen können. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, der meldet sich bitte unter der 03641-810 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell