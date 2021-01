Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der PI Apolda 22.01.21 - 24.01.21

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 21.01.2021 15 Uhr und dem 22.01.2021 09 Uhr schlugen Unbekannte in der Denstedter Straße in Kromsdorf die Heckscheibe es Pkw Skoda auf bisher unbekannte Weise ein. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung am Kfz wurden aufgenommen.

Im Zeitraum zwischen dem 21.01.2021 16 Uhr und dem 22.01.2021 8:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Kleintransporter in der Franckestraße in Apolda verschiedene Bauwerkzeuge im Wert von 2000 EUR.

In beiden Fällen sucht die Polizeiinspektion Apolda Zeugen, welche in dem Zeitraum relevante Feststellungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter 03644/5410 bei der PI Apolda zu melden.

Am frühen Nachmittag des 23.01.2021 übersah ein 29 jähriger Autofahrer aufgrund tiefstehender Sonne kurz vor dem Ortseingang Niedertrebra die abknickende Straße und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Versorgungsmast der Deutschen Telekom. Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt und konnte selbstständig den Abschleppdienst verständigen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Versorgungsmast der Deutschen Telekom konnte durch die Feuerwehr gesichert werden.

