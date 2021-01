Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Graffitis in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Objekte in Eisenberg. In der Gösener Straße wurde die Außenwand einer Lagerhalle mit einem ca. 13 m langen Schriftzug beschmiert. Der gleiche Schriftzug wurde an der Hauswand einer Bäckerei in der Claußstraße angebracht. Sachdienliche Hinweise zu den Graffitis bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell