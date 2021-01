Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Transporter aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge entwendet

Jena, Camburg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag schlugen unbekannte Täter die Scheibe des Beifahrerfensters eines weissfarbenen Kleintransporters der Marke Ford in der Naumburger Straße (Ortsausgang) in Camburg auf. Aus diesem Transporter entwendeten sie Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

