Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 24.01.2021

Weimar (ots)

ELS21026149 - 0017404/2021 Berauschter Autofahrer

Am Abend des 22.01.2021 kontrollierte die Polizei in der Freiherr-vom-Stein-Allee in Weimar einen 31-jährigen PKW-Fahrer. Ein im Verlauf der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Deshalb wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Gegen den PKW-Fahrer wird nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

ELS21026002 - 0017383/2021 Flüchtigen Radfahrer gestellt

Am 22.01.2021 wollten Polizisten in Kranichfeld einen Radfahrer kontrollieren, welcher trotz Dunkelheit ohne Licht die Georgstraße befuhr. Als der Radfahrer die Polizei bemerkte, beschleunigte er seine Fahrt und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizisten konnten im Rahmen der anschließenden Absuche das Fahrrad der Person finden. Der Fahrer selbst kletterte über einen Zaun und versuchte sich zu verstecken. Es handelte sich um einen 43-jährigen Mann. Da er sich nun unberechtigt auf Privatgrund aufhielt, muss er sich jetzt wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Im Anschluss wurde im Nahbereich des Aufenthaltsortes der Person eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Auch hier wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

ELS21026052 - 0017406/2021 Unfallflucht

Am Abend des 22.01.2021 kam es nach Aussagen des Geschädigten in der Ernst-Thälmann-Straße in Weimar zu einem Verkehrsunfall. Der 50-jährige Mann wollte hier gegen 18:30 Uhr auf Höhe der Sparkassenfiliale die Straße überqueren. Nach eigenen Aussagen wurde er hier von einem dunklen Audi80 erfasst. Nachdem er über den PKW gerollt ist, fuhr dieser einfach davon. Der Mann wurde durch den Unfall verletzt. Es ist anzunehmen, dass der beteiligte PKW im Frontbereich bzw. im Bereich der Frontscheibe Unfallschäden aufweist. Zeugen, die Hinweise zum Unfall selbst bzw. zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Michael Nioduschewski Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell