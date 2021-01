Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt die Täter?

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar, liegt vor.

Am Freitag, den 02.10.2020, gegen 17:30 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Personen hochwertige Technik aus einem Elektrofachmarkt in der Friedensstraße in Weimar. Nachdem die beiden Männer den Markt betraten, nahmen sie eine Drohne im Wert von über 1400 Euro aus dem Warenregal und passierten den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen und konnten anschließend unerkannt entkommen.

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter: 03643- 8820 oder per Mail an: ED.PI.Weimar@polizei.thueringen.de

