Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Während Besuch bei Bekannter bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde in den Abendstunden in Eisenberg ein Mazda angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Während der Maßnahme fiel auf, dass der Versicherungsschutz abgelaufen ist. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass die vordere Kennzeichentafel sich nicht mehr am Fahrzeug befand. Das überraschte den 35-Jährigen allerdings auch. Der Mann gab an, dass, als er vor etwa einer halben Stunde eine Bekannte besuchte, das Kennzeichen noch am Pkw war. Die Polizeibeamten musste der Mann trotzdem begleiten, da ein Drogenvortest noch positiv auf Amphetamin anschlug und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde.

