Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glimpflicher Brandausgang

Jena (ots)

Zur alten Dorfstraße in Jena-Drackendorf wurde am späten Donnerstagnachmittag die Feuerwehr alarmiert, da nach ersten Angaben ein Garagenkomplex brennen soll. Vor Ort drang Qualm aus einer Garage, welche allerdings verschlossen war. Der Feuerwehr gelang es jedoch das Tor zeitnah zu öffnen und den Brand zügig zu löschen, sodass kein größerer Schaden entstanden ist. Nach ersten Erkenntnissen durch die Feuerwehr lag die Brandursache bei einer Verteilerdose, welche aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing. Der Sachschaden hielt sich glücklicherweise mit etwa 20 Euro in Grenzen.

