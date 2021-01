Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit teurem Rad auf und davon

Jena (ots)

Den Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades meldete am Donnerstagmittag eine 38-Jährige in der Naumburger Straße in Jena. Durch den oder die Täter wurde das Wohnhaus betreten und anschließend der Kellerbereich aufgesucht. Hier öffneten die Unbekannten gewaltsam das Vorhängeschloss des Abteils und entnahmen aus diesem das blau/weiße Downhill Giant Glory im Wert von 3500 Euro. Anschließend konnten die Täter samt Beute unerkannt entkommen.

