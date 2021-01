Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb nutzt Gunst der Stunde

Jena (ots)

Einen Moment der Unachtsamkeit eines älteren Ehepaares nutzte ein dreister Dieb am Donnerstagmittag aus und entwendete die Handtasche, samt Inhalt. Die Herrschaften waren gegen 10:45 Uhr in einem Supermarkt in der Goethe Galerie einkaufen, als sie die Tasche an ihren Einkaufswagen hingen und den Blick in Richtung einer Verkäuferin wendeten. Hier sah der Dieb seine große Chance und nutze diese auch gleich. Wie eine Videoaufnahme einer Überwachungskamera zeigte, lief der etwa 1,90 m große glatzköpfige Mann, der mit einer beigen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet war, an dem Einkaufswagen vorbei und nahm die Tasche unbemerkt an sich, bevor er den Markt in unbekannte Richtung verließ.

