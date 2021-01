Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 22.01.2021

Weimar (ots)

Einbrecher eingesperrt

Das hatte sie sich wohl anders vorgestellt. Schon seit mehreren Tagen hatte sich eine Frau in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Westvorstadt einquartiert. Hier bediente sie sich auch an den Vorräten der Besitzer. Am Donnerstagmorgen wurde sie aber von einer Bewohnerin im Keller überrascht, woraufhin sich die 40-Jährige in dem Verschlag einschloss. Der Weg durch das Fenster blieb ihr auch verwehrt. Vor diesem wachte der Hund der Familie. Bis zum Eintreffen der Polizisten, verharrte sie in dem Keller.

Beleidigung

Weil sich eine Familie in Blankenhain nicht an die Vorgaben der derzeit geltenden Regelungen hielt und ohne eine adäquate Mund-Nasen-Bedeckung einkaufen wollte, wurde sie vom Personal aus dem Supermarkt gebeten. Hier kam es dann zu einem verbalen Übergriff auf die Mitarbeiter des Marktes. Mehrfach wurden diese beleidigt. Erst durch die eintreffenden Polizeibeamten ließ sich das Paar (42, 45) zur Räson bringen. Eine Anzeige wurde dennoch aufgenommen.

Fenster eingeworfen

Mit leeren Bierflaschen warfen am Donnerstagabend in Berlstedt zwei Männer auf eine Fensterscheibe zur Wohnung einer 36-Jährigen. Diese wurde hierbei zerstört. Zumindest einer der beiden Täter konnte erkannt und im Nachgang durch die informierten Polizisten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gemeinsam mit einem 20-jährigen Bekannten war der junge Mann (19) unterwegs. Bei ihnen wurden noch Teile der äußeren Verpackung der geworfenen Flaschen aufgefunden, was den Tatverdacht gegen die beiden sichtlich alkoholisierten Männer erhärtete. Aber der Anzeige wegen Sachbeschädigung nicht genug, kamen aufgrund der geäußerten Unmutsbekundungen noch weitere wegen Beleidigung und Volksverhetzung hinzu. Zudem wird das zuständige Ordnungsamt zur Prüfung des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz informiert.

Mülltonnenbrand

Zu einem Brand eines Müllcontainers kam es in der vergangenen Nacht in Weimar Nord. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein unbekannter Täter den Abfallbehälter in Brand und entfernte sich im Anschluss vom Tatort. Der Müllcontainer konnte durch die eintreffenden Polizisten gelöscht werden, bevor die Flammen auf andere Gegenstände oder Gebäude übergreifen konnte. Es entstand Sachschaden.

Verkehrsschilder geklaut

Mindestens drei Verkehrszeichen wurden von unbekannten Tätern von einer Baustelle auf der L3087 zwischen Barchfeld/Ilm und Dienstedt entwendet. Donnerstagmorgen stellten die Bauarbeiter der Tagesbaustelle fest, dass die eigentlich über Nacht zur Seite gedrehten Schilder nicht mehr da waren. Zeugen, die Hinweise zu der fehlenden Beschilderung machen können, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

