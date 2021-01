Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gebäudebrand in Süßenborn

Weimar (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Gebäudebrand in Süßenborn bei Weimar. Nach ersten Erkenntnissen breitete sich ein Brand von einem Schuppen eines Gebäudes im Ortskern aus und griff auf einen benachbarten Drei-Seiten-Hof über. Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit noch unklar und wird nach Beendigung der Löscharbeiten der Feuerwehr durch die Kriminalpolizei untersucht. Aus den betroffenen und umliegenden Häusern wurden neun Personen evakuiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind vier Personen durch die Rauchentwicklung leicht verletzt worden, diese sind zur medizinischen Betreuung in umliegende Kliniken gekommen. Zum entstanden Schaden können gegenwärtig keine Aussagen getroffen werden, da der Einsatz noch andauert.

